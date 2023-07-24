В Новой Зеландии сделали заявление после поджога отеля женской сборной по футболу

Генеральный директор Футбольного союза Новой Зеландии Эндрю Прагнелл прокомментировал новости о поджоге отеля, в котором проживают футболистки новозеландской сборной. Напомним, 22 июля женской сборной Новой Зеландии пришлось временно эвакуироваться из-за пожара в отеле «Пуллман» в Окленде, где команда базируется во время чемпионата мира — 2023

«Любой случай, когда происходит нечто подобное, вызывает беспокойство. Но то, как отреагировала полиция Новой Зеландии, было просто невероятно.

Стрельба и пожар в отеле не имеют никакой причинно-следственной связи и являются невероятными совпадениями. Однако при поддержке ФИФА в качестве дополнительной меры мы усилили охрану [отеля]», — приводит слова Прагнелла New Zealand Herald.

Отмечается, что ФИФА не требовала усилить охрану — это решение было принято в ходе переговоров с футбольными чиновниками из Новой Зеландии.