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Получив деньги за Малкома, «Зенит» попытается приобрести у «Бенфики» Нереса

Получив деньги за Малкома, «Зенит» попытается приобрести у «Бенфики» Нереса
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Санкт-петербургский «Зенит» нашёл игрока, который сможет стать потенциальной заменой уходящему из клуба нападающему Малкому. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде в видео на своём YouTube-канале.

По информации источника, получив деньги от саудовского «Аль-Хиляля», «Зенит» попытается приобрести у португальской «Бенфики» нападающего Давида Нереса. Отмечается, что российский клуб готов пойти на некоторые уступки в переговорах по игроку.

26-летний Нерес в прошлом сезоне сыграл за «Бенфику» 48 матчей во всех турнирах, отметившись 12 голами и 16 результативными передачами. Transfermarkt оценивает его в € 25 млн.

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев сообщил о продаже Малкома «Аль-Хилялю» за € 60 млн.

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