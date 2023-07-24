Комличенко рассёк Кудряшову бровь, Голенков играл в шапочке для плавания. Фото из Ростова

23 июля в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Ростов» принимал воронежский «Факел». Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1. встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Павлом Шадыхановым.
На 17-й минуте матча «Факел» вышел вперёд благодаря голу нападающего Евгения Маркова. На 39-й минуте защитник «Ростова» Максим Осипенко восстановил равенство в счёте. Через 11 минут после возобновления игры дончане забили победный мяч, автором которого стал вингер Роман Тугарев — 2:1.
«Ростов» завершил прошлый сезон чемпионата России на четвёртом месте в турнирной таблице. Команда Валерия Карпина набрала 53 очка в 30 матчах. «Факел» финишировал на 14-й строчке, заработав 30 очков. Воронежцы остались в РПЛ по итогам стыковых матчей с «Енисеем» (3:0 по сумме двух встреч).
Лучшие фото с матча «Ростов» — «Факел» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.
- 24 июля 2023
-
11:10
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:41
-
10:39
-
10:34
-
10:32
-
10:30
-
10:27
-
10:26
-
10:21
-
10:21
-
10:14
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
10:00
-
09:58
-
09:52
-
09:49
-
09:49
-
09:40
-
09:36
-
09:32
-
09:30
-
09:27
-
09:25
-
09:17
-
09:01
-
09:00
-
08:52
-
08:47