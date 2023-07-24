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«Я исполнил все свои детские мечты». Игрок «Зенита» Эракович попрощался с «Црвеной»

«Я исполнил все свои детские мечты». Игрок «Зенита» Эракович попрощался с «Црвеной»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Страхиня Эракович написал прощальное письмо своему родному клубу «Црвене Звезде», в котором пообещал, что сербская команда навсегда останется с ним, а также поблагодарил всех, с кем сталкивался на своём профессиональном пути.

«Я провёл годы вместе с тобой, отдал тебе всё, что мог. Я буду с тобой отныне и навсегда. Ты навсегда останешься в моём сердце! Спустя более чем 13 лет я ухожу из клуба, где вырос во всех смыслах. Благодарю всех работников клуба, всех тренеров и, конечно, моих товарищей по команде. Я исполнил все свои детские мечты. Удачи моей «Црвене Звезде». Я знаю, что мы все вместе будем ждать новых успехов», — написал Эракович в своих социальных сетях.

О переходе 22-летнего Эраковича в «Зенит» стало известно вчера, 23 июля.

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