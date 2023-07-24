«Боруссия» Дортмунд договорилась с «Баварией» по Забитцеру

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Марсель Забитцер вскоре станет игроком дортмундской «Боруссии». Клубы договорились о сделке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По данным источника, «шмели» заплатят мюнхенскому клубу € 19 млн, включая бонусы. Ожидается, что необходимые для осуществления бумаги будут подписаны позже на этой неделе.
Во второй половине сезона-2022/2023 Забитцер выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. На его счету 18 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.
Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.
- 24 июля 2023
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