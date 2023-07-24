Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Боруссия» Дортмунд договорилась с «Баварией» по Забитцеру

«Боруссия» Дортмунд договорилась с «Баварией» по Забитцеру
Комментарии

Полузащитник мюнхенской «Баварии» и сборной Австрии Марсель Забитцер вскоре станет игроком дортмундской «Боруссии». Клубы договорились о сделке, сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, «шмели» заплатят мюнхенскому клубу € 19 млн, включая бонусы. Ожидается, что необходимые для осуществления бумаги будут подписаны позже на этой неделе.

Во второй половине сезона-2022/2023 Забитцер выступал за «Манчестер Юнайтед» на правах аренды. На его счету 18 матчей за «красных дьяволов» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с «Баварией» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 20 млн.

Материалы по теме
Хавбек «Баварии» Забитцер близок к переходу в «Боруссию Дортмунд»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023