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Бакаев, Хлусевич и Кордоба — в символической сборной 1-го тура РПЛ по версии WhoScored

Бакаев, Хлусевич и Кордоба — в символической сборной 1-го тура РПЛ по версии WhoScored
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Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших игроков 1-го тура РПЛ сезона-2023/2024.

Лучшим игроком тура стал полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, получивший оценку 9.2. Форвард «Зенита» Матео Кассьерра и защитник «Спартака» Даниил Хлусевич были оценены одинаково — 8.8.

Полностью символическая сборная 1-го тура РПЛ по версии WhoScored выглядит следующим образом:

Сергей Песьяков («Ростов», 7.3) — Гленн Бейл («Крылья Советов», 7.4), Ванья Дркушич («Сочи», 8.6), Максим Осипенко («Ростов», 7.8), Даниил Хлусевич («Спартак», 8.8) — Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 9.2), Зелимхан Бакаев («Зенит», 8.0), Клаудиньо («Зенит», 7.8), Жоау Батчи («Краснодар», 8.0) — Матео Кассьерра («Зенит», 8.8), Джон Кордоба («Краснодар», 8.5).

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