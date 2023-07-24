Бакаев, Хлусевич и Кордоба — в символической сборной 1-го тура РПЛ по версии WhoScored

Интернет-портал WhoScored представил символическую сборную лучших игроков 1-го тура РПЛ сезона-2023/2024.
Лучшим игроком тура стал полузащитник самарских «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, получивший оценку 9.2. Форвард «Зенита» Матео Кассьерра и защитник «Спартака» Даниил Хлусевич были оценены одинаково — 8.8.
Полностью символическая сборная 1-го тура РПЛ по версии WhoScored выглядит следующим образом:
Сергей Песьяков («Ростов», 7.3) — Гленн Бейл («Крылья Советов», 7.4), Ванья Дркушич («Сочи», 8.6), Максим Осипенко («Ростов», 7.8), Даниил Хлусевич («Спартак», 8.8) — Бенхамин Гарре («Крылья Советов», 9.2), Зелимхан Бакаев («Зенит», 8.0), Клаудиньо («Зенит», 7.8), Жоау Батчи («Краснодар», 8.0) — Матео Кассьерра («Зенит», 8.8), Джон Кордоба («Краснодар», 8.5).
- 24 июля 2023
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:05
-
12:03
-
12:01
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:43
-
11:32
-
11:30
-
11:26
-
11:10
-
11:06
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:57
-
10:41
-
10:39
-
10:34
-
10:32
-
10:30
-
10:27
-
10:26
-
10:21
-
10:21
-
10:14
-
10:07
-
10:04
-
10:00
-
10:00