Вратарь Беленов оценил свой дебют за «Факел» в РПЛ

Голкипер воронежского «Факела» Александр Беленов поделился эмоциями от своего дебюта за команду в матче РПЛ, заявив, что у него остались положительные ощущения от прошедшей игры.

«Как оцениваю собственную игру? Если пропустил, наверное, не очень хорошо, но, в принципе, работы было много. Особенно в первом тайме. Наверное, справился, но не совсем, если гол залетел. Ощущения положительные. Думаю, что с каждым матчем буду прибавлять. Надеюсь на это и буду работать. Мне лучше, когда мяч до меня не долетает и я «на ноль» играю», — приводит слова Беленова «РБ Спорт».

Беленов сыграл за «Факел» в матче с «Ростовом» в 1-м туре РПЛ. Голкипер пропустил два мяча, а его команда проиграла 1:2. Беленов перешёл в «Факел» из «Рубина» этим летом.