Важные события футбола России в воскресенье. Камбэк «Спартака» и мощь новичков Первой лиги

Первые голы Хлусевича за 47 матчей и яркая победа Бояринцева в Первой лиге. А у вратаря «Енисея» — «привоз» дня!

В воскресенье, 23 июля, случилось много всего интересного в РПЛ и Первой лиге. Мы объединили главные события двух турниров в одном тексте. Здесь не будет новости про отъезд Малкома. Зато будут лучшие голы дня и удивительные факты. В одном материале – сразу о двух лигах.

Хлусевич забил первые голы за «Спартак» — и сразу два решающих!

«Спартак» и «Оренбург» выдали самый результативный и самый захватывающий матч дня в 1-м туре РПЛ. Новый тренер оренбуржцев Иржи Ярошик впервые в карьере проиграл красно-белым: будучи игроком, он одержал восемь побед и четыре раза сыграл вничью в 12 матчах. Дебютировать в РПЛ в роли коуча чех тоже мог с выигрыша у «Спартака»: до 76-й минуты гости вели со счётом 2:1. Но потом произошло неожиданное – хозяев вытащил Хлусевич.

До этого левый защитник не забил ни одного гола в 47 матчах за московскую команду. А тут вдруг затмил Промеса и остальных игроков группы атаки «Спартака». Сначала сравнял счёт ударом с линии штрафной, причём Хлусевичу ассистировал новичок Бонгонда. А на 90+1-й минуте поразил ворота «Оренбурга» с 11 метров, разыграв хитрую стенку с Игнатовым. Лучший вечер для Даниила в спартаковской карьере.

Карпин потерял всех новичков, но всё равно начал сезон с победы

У Валерия Карпина большая неприятность на старте сезона – «Ростову» запретили регистрировать новых игроков. Такое наказание от ФИФА клуб получил по причине того, что не смог перевести деньги за трансфер Альмквиста. В 1-м туре вне заявки остались Ионов, Акбашев, Мохеби, Чернов, Столбов и Вахания. Однако, несмотря на все проблемы, «Ростов» сумел стартовать с победы над «Факелом», которая получилась волевой. Хозяева пропустили от Маркова, но потом голы Осипенко и Тугарева принесли команде Карпина три очка.

Новичок «Сочи» забил уже через шесть минут — победный гол!

«Балтика» вернулась в РПЛ спустя 25 лет, а легенда российского футбола Сергей Игнашевич дебютировал в элите как тренер. Но премьеру калининградцам и экс-защитнику сборной испортил «Сочи». Прежде всего словенцы Крамарич и Дркушич, забившие оба гола хозяев. Форвард Крамарич – новичок сочинцев, у него первое выступление за команду Дмитрия Хохлова получилось идеальным. Быстрый гол Мартина на шестой минуте стал в итоге победным. Голевой пас Джорджевича пяткой – настоящий шедевр футбольного искусства.

«Привоз» дня — в Первой лиге. «Постарался» вратарь «Енисея»

Теперь к событиям Мелбет Первой лиги. Автором самого дикого «привоза» дня стал голкипер «Енисея» Ставер. Игроки красноярской команды отдали мяч своему вратарю, чтобы начать атаку без давления, а Евгений показал, что ногами играет намного хуже, чем руками. Неловкое движение – и мяч у соперника. В результате пришлось фолить в штрафной. Гол Суханова на 73-й минуте с пенальти принёс «Ленинградцу» победу над «Енисеем». Вообще, дебютант лиги «Ленинградец» очень успешно съездил по маршруту Тула – Красноярск, набрав четыре очка в двух турах. Были бы и все шесть, если бы команда Сергея Кирьякова реализовала 11-метровый в концовке встречи с «Арсеналом».

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Вратарь из «Зенита» Одоевский пропустил четыре от «Акрона»

Весной 2023-го «Акрон» удивлял Россию в Кубке страны, а теперь рвётся в РПЛ. Команда Евгения Калешина стартовала с двух побед и захватила лидерство в Первой лиге. Четыре мяча в Астрахани «Акрон» забил в ворота арендованного «Волгарём» у «Зенита» голкипера Одоевского. Особенно красивым получился последний гол Песегова. Вот такую красоту сотворил полузащитник:

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

«Акрон» пока не единоличный лидер – делит первое место с хабаровским СКА, который также набрал шесть очков в двух турах.

Провал Григоряна на старте сезона

Один из самых колоритных тренеров российского футбола Александр Григорян совсем не «вандефульно» начал чемпионат с «Кубанью». Краснодарцы потерпели два поражения и теперь находятся на дне таблицы вместе с «Волгарём» и «Шинником». В матче с «КАМАЗом» в Набережных Челнах «Кубань» пропустила дважды и сделала героем вечера вратаря соперника Анисимова. В середине второго тайма, уступая со счётом 0:1, команда Григоряна заработала пенальти. Но хавбек Абдоков загубил верный шанс – проиграл дуэль голкиперу.

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».

Первая победа Бояринцева — в ярком матче с пятью голами

В матче «Сокола» и «Шинника» болельщики увидели тренерское противостояние двух известных в прошлом полузащитников Дениса Бояринцева и Дмитрия Хомухи. Оба стартовали неудачно, и второе подряд поражение создавало бы ненужное давление на команду. «Сокол» с «Шинником» играли на победу, так что встреча в Саратове получилась результативной – с пятью голами на двоих. Тренерскую дуэль выиграл Бояринцев, его «Сокол» забил трижды. Зато какой необычный гол соорудил полузащитник «Шинника» Самойлов после розыгрыша углового!

Видео можно посмотреть на странице «МЕЛБЕТ — Первая лига» во «ВКонтакте». Права на видео принадлежат АПФК «Футбольная национальная лига».