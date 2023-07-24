Кержаков: в «Спартаке» давно не было вратаря уровня Филимонова. Он был стеной

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков лестно отозвался о бывшем вратаре московского «Спартака» Александре Филимонове, отметив, что у красно-белых уже длительное время нет стража ворот такого уровня.

«Раньше нравился Александр Филимонов. Регулярно смотрел матчи «Спартака» в чемпионате России и Лиге чемпионов. Восхищала его игра ногами, спокойствие. Это была стена. По моим ощущениям, с тех времён вратаря уровня Филимонова в «Спартаке» не было», — приводит слова Кержакова «РИА Новости Спорт».

Большинство матчей в своей карьере Филимонов сыграл за «Спартак». Вместе с московским клубом голкипер шесть раз выиграл чемпионат России. Завершил профессиональную карьеру Филимонов в 2018 году.