Кержаков: в «Спартаке» давно не было вратаря уровня Филимонова. Он был стеной
Поделиться
Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков лестно отозвался о бывшем вратаре московского «Спартака» Александре Филимонове, отметив, что у красно-белых уже длительное время нет стража ворот такого уровня.
«Раньше нравился Александр Филимонов. Регулярно смотрел матчи «Спартака» в чемпионате России и Лиге чемпионов. Восхищала его игра ногами, спокойствие. Это была стена. По моим ощущениям, с тех времён вратаря уровня Филимонова в «Спартаке» не было», — приводит слова Кержакова «РИА Новости Спорт».
Большинство матчей в своей карьере Филимонов сыграл за «Спартак». Вместе с московским клубом голкипер шесть раз выиграл чемпионат России. Завершил профессиональную карьеру Филимонов в 2018 году.
Комментарии
- 24 июля 2023
-
14:12
-
14:08
-
14:06
-
14:02
-
13:54
-
13:40
-
13:36
-
13:30
-
13:29
-
13:23
-
13:23
-
13:21
-
13:17
-
13:13
-
13:10
-
13:05
-
12:48
-
12:48
-
12:46
-
12:40
-
12:30
-
12:20
-
12:15
-
12:11
-
12:05
-
12:03
-
12:01
-
12:00
-
11:48
-
11:44
-
11:43
-
11:32
-
11:30
-
11:26
-
11:10
Партнерский контент