Вратарь «Зенита» Кержаков объяснил, почему не стал бы участвовать в шоу Дзюбы и Слуцкого

Голкипер санкт-петербургского «Зенита» Михаил Кержаков заявил, что не стал бы принимать участия в шоу бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого и нападающего московского «Локомотива» Артёма Дзюбы, так как у него вряд ли бы получилось раскрыться на камеру.

«Слышал о шоу Леонида Слуцкого в интернете, смотрел несколько выпусков, где они с Артёмом Дзюбой приглашали футболистов в гости. Я бы не стал участвовать в этом, потому что у меня вряд ли получится раскрыться на камеру в таких передачах», — приводит слова Кержакова «РИА Новости Спорт».

Слуцкий и Дзюба ведут шоу на YouTube-канале «Коммент.Шоу», суть которого заключается в стёбном осмеивании приглашённых гостей, которыми являются бывшие или нынешние футболисты.