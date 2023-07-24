«Галатасарай» запросил у «Зенита» условия возможного трансфера Вендела

Турецкий «Галатасарай» направил запрос в санкт-петербургский «Зенит», чтобы узнать об условиях возможного перехода в клуб полузащитника сине-бело-голубых Вендела. Об этом сообщает журналист Якуп Чинар в своём «твиттере».

По информации источника, футболист открыт к предложениям покинуть «Зенит», также отмечается, что Вендел перед прибытием в Санкт-Петербург из Бразилии сделает пересадку именно в Стамбуле, где и базируется «Галатасарай».

Ранее стало известно, что 25-летний Вендел всё-таки вылетел в Россию из Бразилии спустя две недели со старта официальных матчей для «Зенита». Полузащитник пропустил игру с ЦСКА за Суперкубок России (0:0, 5:4 пен.) и встречу 1-го тура РПЛ с «Пари Нижний Новгород» (2:0).