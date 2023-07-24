Миранчук может остаться резервным игроком «Аталанты», если не найдёт новую команду

Несколько прояснилась ситуация с будущим российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в итальянском клубе. Об этом сообщает Calciomercato.

По информации источника, Миранчук не убедил «Торино», за который играл в прошлом сезоне на правах аренды, в необходимости своего возвращения. В «Аталанте» на российского футболиста также не рассчитывают, вследствие чего, если полузащитник не сможет найти себе новую команду в ближайшие недели, то проведёт новый сезон в качестве резервного футболиста.

Контракт 27-летнего Миранчука с «Аталантой» рассчитан до июня 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его в € 12 млн. «Аталанта» купила полузащитника в 2020 году у «Локомотива» за € 14,5 млн.