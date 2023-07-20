Главный редактор Napoli Magazine: Миранчук сейчас перспективнее Головина

Главный редактор Napoli Magazine Антонио Петраццуоло сравнил двух российских футболистов, выступающих в Европе — Александра Головина и Алексея Миранчука.
«Кого из российских футболистов, играющих в Европе, считаю сильнейшим? Александр Головин, безусловно, заслуживает уважения, это талантливый футболист. Но я думаю, что у Алексея Миранчука есть больше непредсказуемых и нераскрытых качеств, и сейчас он перспективнее Головина», — приводит слова Петраццуоло «РБ Спорт».
Александр Головин выступает за «Монако» из чемпионата Франции. В прошлом сезоне он принял участие в 34 играх Лиги 1, отметился восемью забитыми мячами и семью результативными передачами.
27-летний Миранчук связан с итальянской «Аталантой» контрактом до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 12 млн. В прошлом сезоне россиянин выступал за «Торино» на правах аренды и сыграл 31 матч, где отличился четырьмя забитыми мячами и шестью результативными передачами.
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