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Защитник «Зенита» Нуралы Алип может перейти в «Бешикташ»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип может перейти в «Бешикташ»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Нуралы Алип привлёк к себе внимание турецкого «Бешикташа». Об этом сообщает TRT Spor.

По информации источника, стамбульский клуб хочет укрепить свою оборону, в связи с чем руководство «Бешикташа» встретилось с представителем Алипа. Турецкая команда хочет оформить трансфер казахстанского футболиста, который не будет считаться легионером в чемпионате Турции по новому правилу лиги, как можно быстрее.

23-летний Алип перешёл в «Зенит» в феврале 2022 года из «Кайрата» на правах аренды. В январе 2023 года был оформлен полноценный переход казахстанского защитника в петербургский клуб.

В стартовавшем сезоне Алип не сыграл пока ни одного матча за «Зенит», оставшись на скамейке запасных в Суперкубке России и в РПЛ.

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