Булыкин: можно поаплодировать «Зениту» за трансфер Малкома в клуб из Саудовской Аравии

Экс-форвард «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал уход бразильского нападающего «Зенита» Малкома.

«Я не знаю, сколько тратилось в «Зените». То, что выручили такую большую сумму — это успех. Но надо смотреть, сколько потратили. Можно поаплодировать «Зениту» за этот трансфер», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, «Аль-Хиляль» оформил трансфер нападающего «Зенита» Малкома. Руководство петербургского клуба подтвердило переход бразильца в саудовский клуб. Малком выступал за «Зенит» с 2019 года, когда перешёл из «Барселоны».

С сине-бело-голубыми нападающий четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и четыре раза становился обладателем Суперкубка.