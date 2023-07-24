Булыкин: можно поаплодировать «Зениту» за трансфер Малкома в клуб из Саудовской Аравии
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Экс-форвард «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал уход бразильского нападающего «Зенита» Малкома.
«Я не знаю, сколько тратилось в «Зените». То, что выручили такую большую сумму — это успех. Но надо смотреть, сколько потратили. Можно поаплодировать «Зениту» за этот трансфер», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, «Аль-Хиляль» оформил трансфер нападающего «Зенита» Малкома. Руководство петербургского клуба подтвердило переход бразильца в саудовский клуб. Малком выступал за «Зенит» с 2019 года, когда перешёл из «Барселоны».
С сине-бело-голубыми нападающий четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и четыре раза становился обладателем Суперкубка.
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