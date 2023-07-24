«Спартак» договорился с «Тоттенхэмом» о трансфере защитника Санчеса за € 12 млн

Московский «Спартак» близок к переходу защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса. Об этом сообщает колумбийский журналист Пипе Сьерра в своём «твиттере».
По информации источника, красно-белые достигли договорённости с английским клубом о переходе колумбийца и надеются прийти к соглашению с самим Санчесом в течение ближайших часов. Защитник не против перехода в российских клуб.
К информации Сьерры журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере» добавил, что сумма трансфера Санчеса в «Спартак» составит € 12 млн.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Тоттенхэм» готов продать Санчеса в «Спартак» за € 13 млн.
27-летний Санчес играет за «Тоттенхэм» с августа 2017 года. Тогда лондонцы купили его у «Аякса» за € 42 млн.
В прошлом сезоне Санчес провёл за «Тоттенхэм» 24 матча во всех турнирах, не отметившись результативными действиями и проведя на поле чуть более 1200 минут.
- 24 июля 2023
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