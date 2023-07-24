Президент «Ростова»: «Норчеппинг» сообщил ФИФА, что мы хотим выполнить свои обязательства

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц сообщил, что шведский «Норчеппинг» уведомил ФИФА о намерении ростовчан выполнить свои обязательства перед клубом за трансфер Понтуса Альмквиста.

«Мы отправляем деньги в шведский банк, он их нам возвращает. Мы ещё раз отправляем, а они нам снова их возвращают с пометкой: «политика». Сейчас мы ведём консультации с ФИФА и УЕФА с целью решить возникшую проблему. Есть ли какие-либо ответы от «Норчеппинга»? Они вывесили на сайте ФИФА [информацию], что «Ростов» хочет осуществить свои обязательства, но банк не пускает деньги. Они сделали это заявление. Мы с ними в контакте. Есть ли какие‑то временные рамки, когда вопрос решится? Сейчас это уже полностью вопрос ФИФА и УЕФА», — цитирует Арутюнянца «Матч ТВ».

Напомним, перед матчем 1-го тура РПЛ с «Факелом» Арутюнянц заявил, что некоторые футболисты пропустят игру из‑за запрета Международной федерации футбола (ФИФА). У клуба возникли проблемы с переводом денег «Норрчепингу» за трансфер нападающего Понтуса Альмквиста. Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин сказал, что из‑за этих ограничений вся подготовка «пошла коту под хвост».