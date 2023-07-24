Зарема Салихова – о дубле Хлусевича: сына надо было называть Даниил
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала дубль полузащитника красно-белых Даниила Хлусевича в ворота «Оренбурга» в первом туре Российской Премьер-Лиги.
«Сына надо было называть Даниил», – приводит слова Салиховой Metaratings.ru.
В воскресенье, 23 июля, Хлусевич оформил победный дубль в ворота «Оренбурга» в игре первого тура чемпионата России. «Спартак» в домашних стенах оказался сильнее подопечных Иржи Ярошика — 3:2.
В предыдущих 47 матчах за «Спартак» Хлусевич ни разу не поражал ворота соперников. При этом 22-летний игрок за это время оформил четыре результативных передачи. Полузащитник выступает за «Спартак» с февраля прошлого года. До этого молодой хавбек играл за тульский «Арсенал».
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