Антон Зиньковский: «Локомотив»? Я игрок «Спартака» — на этом можно закрывать историю

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский прокомментировал слухи о переходе в московский «Локомотив».

«Из «Локомотива» никто на меня не выходил. Мне никто не звонил, как и никто и ничего не сообщал. Я видел новости в СМИ. Конечно же, не мог их не видеть — мне присылали. Но на этом всё. Если бы что-то было, то, наверное, я бы знал. Я в «Спартаке» и отлично себя чувствую. Я игрок «Спартака» — на этом можно закрывать историю», — сказал Зиньковский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В прошедшем сезоне в рамках Российской Премьер-Лиги Зиньковский сыграл 28 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. До «Спартака» он провёл четыре сезона в составе «Крыльев Советов».