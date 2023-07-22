Глава «Локомотива» Нагорных заявил, что клуб не обращался в «Спартак» по Зиньковскому

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных прокомментировал информацию об интересе железнодорожников к полузащитнику «Спартака» Антону Зиньковскому.
«Мы, конечно, хотели бы, чтобы игроки уровня Зиньковского были в «Локомотиве», но пока этого нет. Тот набор молодых и талантливых игроков, который есть в «Локомотиве», был бы очень хорошо сыгран с Антоном. Но пока мы это не можем себя позволить. В «Спартак» мы не обращались. Обращались ли к агентам? Нет. Насколько я знаю, у него агент Андреев. Но мы к нему не обращались», — передаёт слова Нагорных корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
За прошедший сезон в рамках Российской Премьер-Лиги Зиньковский сыграл 28 матчей, забил три гола и отдал три результативные передачи. До «Спартака» он провёл четыре сезона в составе «Крыльев Советов».
- 22 июля 2023
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