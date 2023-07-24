«Челси» может продать Галлахера «Тоттенхэму» или «Вест Хэму»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер в текущее трансферное окно может перейти в другой лондонский клуб, сообщает Evening Standard.

По информации источника, в услугах 23-летнего хавбека заинтересованы «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Сам игрок готов покинуть нынешний клуб.

В «Челси» сочли, что полузащитник не соответствует стандартам команды. Примечательно, что главному тренеру «аристократов» Маурисио Почеттино нравится Галлахер, однако тренер готов согласиться с решением клуба. Английский хавбек оценивается в € 40 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Галлахера 45 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с лондонским клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 32 млн.

Ранее сообщалось о желании «Аль-Хиляля» приобрести форварда «Челси» Ромелу Лукаку.