Стали известны подробности трансфера Эльдора Шомуродова в «Кальяри»

Узбекистанский нападающий итальянской «Ромы» Эльдор Шомуродов прибыл на Сардинию для прохождения медосмотра в «Кальяри». После соблюдения всех необходимых формальностей стороны подпишут договор аренды сроком на 1 сезон, при этом «Кальяри» получит право выкупить игрока за € 9 млн, сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.

Аренда Шомуродова обойдётся «Кальяри» в € 1 млн, но зато клубы договорили разделить зарплату игрока в соотношении 50 на 50. Источник сообщает, что форвард счастлив начать новое приключение на Сардинии после сложного сезона со «Специей», кульминацией которого стал вылет чёрно-белых из Серии А.

Напомним, Шомуродов выступал в России за «Ростов», который покинул в 2017 году, перейдя в «Дженоа» в 2020 году. Оттуда узбекистанский форвард перебрался в «Рому», а вторую часть прошлого сезона он провёл в аренде в «Специи».

Контракт Шомуродова с «Ромой» рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 28-летнего нападающего в € 6 млн.

В прошлом сезоне Шомуродов сыграл 24 матча за «Рому» и «Специю», отметившись двумя голами и двумя голевыми передачами.