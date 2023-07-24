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«Работа только начинается». Алаев — о возможном изменении формата РПЛ

«Работа только начинается». Алаев — о возможном изменении формата РПЛ
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Президент Российской Премьер‑Лиги Александр Алаев высказался о возможном изменении формата чемпионата России.

«Что касается возможного изменения формата, то в конце прошлого года была дискуссия в СМИ, среди клубов. Мы предлагали различные варианты по изменению формата чемпионата, Суперкубка. Была создана рабочая группа, которой надо плодотворно поработать. Работа только начинается, время есть. Не хочу забегать вперёд, [но] могу сказать, что состав группы солидный. Кубок России показал, что с изменениями формата может быть большой успех как в спортивном, так и в финансовом плане.

Мы все любим классический чемпионат, но изучить различные варианты лишним не будет. Мы это сделаем», — приводит слова Алаева «Матч ТВ».

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