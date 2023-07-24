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Футболистка сборной США ответила на критику за молчание во время исполнения гимна

Футболистка сборной США ответила на критику за молчание во время исполнения гимна
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В женской сборной США отреагировали на вал критических замечаний за то, что большая часть команды не спела национальный гимн перед матчем чемпионата мира с Вьетнамом.

«Когда мы на поле, мы готовимся к игре, и национальный гимн не в центре нашего внимания. В конце концов каждый игрок имеет право на выбор. Это всё, что я могу сказать», — приводит слова защитника сборной Наоми Гирма издание Marca.

Напомним, женская сборная США подверглась резкой критике после матча с Вьетнамом, который состоялся в субботу, 22 июля. Когда камера крупным планом показывала лица игроков под звуки гимна США, только три девушки произносили слова. Остальные хранили молчание и выглядели, по мнению критиков, «отстранённо».

Отметим, что у капитана сборной Меган Рапино сложные отношения с национальным гимном. В сентябре 2016 года она попала в заголовки газет. Перед началом состоявшейся тогда товарищеской игры с Нидерландами Меган выступила против жестокости полиции, встав на одно колено во время исполнения гимна.

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