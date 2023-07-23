«Позорная команда». Американские фанаты раскритиковали футболисток, проигнорировавших гимн

Болельщики женской сборной США остались недовольны футболистками команды, не исполнивших гимн перед матчем с Вьетнамом (3:0) в 1-м туре группового этапа чемпионата мира. Об этом сообщает The Spun.

«Эта команда — позор. Пять футболисток уважают гимн и исполнили его, остальные… Это после чепухи о равной оплате труда, когда они не могут победить 15-летних или пенсионеров из Рексэма. Вы не играете на том же уровне, что и мужчины, и не заслуживаете равной оплаты», — написал разгневанный болельщик команды в «Твиттере».

«По крайней мере, на этот раз им удалось встать. 5 из 11 держали руки на сердцах, а несколько — пели. За этих пятерых хочется болеть, а за других — не особо», — ответил другой фанат.

«По крайней мере, вы могли сделать заявление перед своей кампанией на чемпионате мира по футболу, что только четверо из вас (в лучшем случае) собирались петь национальный гимн США, а ваш капитан от стыда склонила свою голову», — разгневался третий болельщик.

«Эти женщины выглядят так, будто им больно. А тренер? Мы поддерживаем любого, кто законно протестует против несправедливости или неравенства. Но, как минимум, фанаты заслуживают того, чтобы знать, зачем вы здесь», — написал ещё один болельщик.