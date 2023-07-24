И. Федотов считает, что у «Пари НН» должно было быть ещё одно удаление в игре с «Зенитом»

Российский арбитр Игорь Федотов высказал мнение, что в составе «Пари Нижний Новгород» должно было быть ещё одно удаление в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:2).

«На 42-й минуте Калинский, у которого уже была жёлтая, во время атаки «Зенита» сыграл в мяч в борьбе, но спустя несколько секунд выставил руку в сторону и сыграл ей в летевший мяч. Иванов находился в хорошей позиции, однако продолжил игру. Я считаю, здесь, во-первых, нужно было показывать жёлтую за неспортивное поведение, а во-вторых, можно было и за срыв перспективной атаки подтянуть, учитывая, что Мостовой в случае паса мог убегать между двух защитников. Калинский сыграл рукой умышленно, и это вторая жёлтая, то есть удаление», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.