«Провалился только арбитр матча «Зенита». Разбор судейства в 1-м туре РПЛ

Новый сезон РПЛ наконец стартовал, а вместе с матчами вернулось и пристальное внимание к работе арбитров. 1-й тур, к счастью, не оказался провальным в плане судейства, но есть нюансы.

Специально для «Чемпионата» судейство в 1-м туре РПЛ разобрал футбольный арбитр Игорь Федотов. Слово ему.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.

Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).

В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.

0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.

1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.

«Динамо» — «Краснодар» — 1:3

Очень хорошая работа Левникова — управление игрой, движение, персональные качества. Но на 27-й минуте он не показал Смолову жёлтую карточку за симуляцию. Игрок «Динамо» после этого на протяжении игры падал. Левников почему-то на это не реагировал. Также на 74-й минуте арбитр не показал жёлтую футболисту «Динамо» за грубую игру.

А так, впечатление хорошее. В следующем туре Левников вполне может получить назначение.

Оценка Левникова — 8,2.

Кирилл Левников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Урал» — ЦСКА — 2:1

Амелин отработал не без ошибок, но он всё равно находится в хорошей форме и показал отличное управление игрой. Правда, есть проблема с доверием помощникам, из-за чего и случилась ошибка. На 50-й минуте Амелин при ауте очень глубоко сместился в обратную диагональ, через него просто перебросили мяч, и случилась игра рукой, которую он не увидел, потому что уже был перекрыт футболистами. В этом эпизоде следовало назначить 11-метровый. После этого к Амелину побежали игроки «Урала» — там надо было применять санкции и хотя бы одному из них показать жёлтую. VAR вмешался, и арбитр всё же назначил 11-метровый за игру рукой у футболиста ЦСКА. Если бы Амелин в этой ситуации находился в рекомендованной позиции, то оценка бы не снижалась.

В целом Амелин, несмотря на оценку, отработал нормально. Ничего криминального.

Оценка Амелина — 7,8.

«Пари НН» — «Зенит» — 0:2

Если у Амелина ничего криминального, то про Иванова так сказать нельзя. В Нижнем Новгороде было судейство ниже ожиданий. Иванов выглядит тяжеловатым, находится, как я считаю, в неоптимальной физической форме. Это единственный арбитр, который в этом туре провалился. Иванов почему-то долго показывает карточку даже в простом эпизоде. Например, в случае с Калинским. Иванов и резервный судья находились на одинаковом расстоянии от момента и должны были видеть, что игрок «Зенита» попал локтем по лицу сопернику. Далее эпизод, когда футболист «Зенита» выпрыгнул и попал ногой по оппоненту, который врывался в штрафную. Да, это не красная, но жёлтая точно. А у Иванова — ничего.

По мне, все эти моменты — следствие плохой концентрации. На 42-й минуте Калинский, у которого уже была жёлтая, во время атаки «Зенита» сыграл в мяч в борьбе, но спустя несколько секунд выставил руку в сторону и сыграл ей в летевший мяч. Иванов находился в хорошей позиции, однако продолжил игру. Я считаю, здесь, во-первых, нужно было показывать жёлтую за неспортивное поведение, а во-вторых, можно было и за срыв перспективной атаки подтянуть, учитывая, что Мостовой в случае паса мог убегать между двух защитников. Калинский сыграл рукой умышленно, и это вторая жёлтая, то есть удаление.

На 49-й минуте Иванов снова был изначально в правильной позиции, но то, что произошло потом, я могу объяснить только неумением читать игру. Вратарь выбивал мяч от ворот, и арбитр занял место в центре поля. Но, когда пошёл пас на защитника, а Бакаев побежал прессинговать, Иванов должен был быстро устремиться к эпизоду, приблизиться к нему хотя бы на 10–12 метров и проконтролировать его. В итоге Бакаев отобрал мяч, и Александров его сбил. Иванов увидел, что был фол, но помощник почему-то не подсказал, что это лишение явной возможности забить гол. Удаление случилось только после того, как Кукуян позвал арбитра к монитору. Да, непростой эпизод, и Иванов в любом случае не прочитал игру и оказался в безобразной позиции. Эта проблема у него ещё с прошлого сезона.

Я вообще не понимаю, как он получил назначение на 1-й тур, учитывая левейший пенальти, назначенный им в стыковом матче «Факела» и «Енисея». Не думаю, что это вопрос к Мажичу — он всё-таки пока изучает арбитров. Видимо, с этим назначением ему подсказали «доброжелатели».

Оценка Иванова — 7,2.

«Локомотив» — «Рубин» — 2:2

Это Безбородов, что тут ещё скажешь. Владислав находится в прекрасной форме, показал хорошее движение. Многие удивляются: человеку 50 лет, а он двигается лучше молодых. Позицию занимал правильную, управлял игрой, задал высокую планку единоборств. Обсуждения вызвал момент борьбы Пиняева и Мартыновича перед первым голом «Локомотива», но мяч находился на игровом расстоянии, и это нормальная борьба.

Оценка Безбородова — 8,5.

Владислав Безбородов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Ахмат» — «Крылья Советов» — 1:2

Общее впечатление — хорошее. Карасёв отработал лучше, чем в Суперкубке, это сто процентов. У него появилось движение, очень хорошая работа с помощниками, у которых расширились обязанности.

На 90+2-й минуте игрок «Крыльев» во время подачи выставил руку вверх, и мяч слегка коснулся его пальцев. Карасёв продолжил игру, вмешался VAR, и был назначен 11-метровый. При старом руководстве это была бы оценка 7,9. Но сейчас, так как эпизод был сложным, а Карасёв находился в рекомендованной позиции, оценка не снижается.

Оценка Карасёва — 8,4.

«Спартак» — «Оренбург» — 3:2

Чистяков — молодец, по общему впечатлению отработал очень хорошо. Физическая форма, личные качества, управление игрой, скорость — всё отлично. Только на 34-й минуте не показал жёлтую игроку «Спартака» за блокировку соперника, который убегал в опасную зону. То есть за срыв перспективной атаки. Но такое бывает.

Чистяков — недооценённый арбитр. Если бы не травма в том году, у него было бы больше назначений. Он сейчас один из лучших.

Оценка Чистякова — 8,3.

«Ростов» — «Факел» — 2:1

В первом тайме у Шадыханова всё получалось, но после перерыва то ли жара сказалась, то ли усталость. Пошли эпизоды, на которые арбитру следовало реагировать быстрее. Падение в штрафной «Факела», Шадыханов поднимает руки, извиняется почему-то, идёт куда-то — это всё. В такой ситуации арбитр уже не принимает решение. И вот этот панический настрой сохранялся у него на протяжении всего второго тайма.

В моменте с Комличенко, который прыгал на игроков «Факела» и пытался что-то доказать, Шадыханов не стал разбрасываться жёлтыми, хотя по всем рекомендациям это карточка. Позднее не разобрался и свистнул фол на всё том же Комличенко, в то время как надо было назначить штрафной в другую сторону.

На 87-й минуте следовало удалить игрока «Факела» за лишение явной возможности забить гол. Шадыханов находился в нормальной позиции, но надо было прочитать игру и чуть ускориться. Казарцев позвал к монитору, но арбитр посчитал, что футболист «Ростова» сам играл рукой. Я с этим не согласен, потому что, во-первых, рука в данном случае находилась в естественном положении внизу, во-вторых, мяч попал в плечо. А в-третьих, мяч попал в отставленную руку игрока «Факела» — это уже наказуемо. Если бы не это касание, футболист «Ростова» убежал бы один на один с вратарём.

Оценка Шадыханова — 7,9.

«Сочи» — «Балтика» — 2:0

Наконец-то Шафеев скинул вес. Он показал хорошую скорость, управление игрой, много разговаривал, даже там, где не нужно. На 46-й минуте надо было показывать карточку за попадание локтем в лицо в верховой борьбе. В такой ситуации нечего обсуждать с игроком.

Оценка Шафеева — 8,3.

Рафаэль Шафеев Фото: vk.com/fcbaltika

Видно, что арбитры прибавили в физике. У Мажича был акцент на это на сборах. Ещё лет пять назад была закономерность, что проблемы у судей наступают примерно к 5-му туру. Это понятно: где-то усталость накопилась, кто-то получил больше назначений. После зимней паузы происходила аналогичная ситуация. В этом туре, на мой взгляд, вывалился только Иванов. Все остальные отработали хорошо.