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Лионель Месси будет капитаном «Интер Майами»

Лионель Месси будет капитаном «Интер Майами»
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Главный тренер «Интер Майами» Тата Мартино подтвердил назначение аргентинского нападающего Лионеля Месси капитаном команды. Об этом сообщает The Athletic.

Месси эффектно дебютировал за клуб MLS в минувшие выходные, когда забил победный гол в добавленное время матча Кубка Лиги с «Крус Асуль». Лео вышел на замену и точным ударом со штрафного принёс команде победу.

36-летний футболист уже примерил капитанскую повязку – в матче с «Крус Асуль» Деандре Йедлинна уступил её аргентинцу после выхода на поле. Ранее долгое время капитаном команды был полузащитник Грегоре, который выбыл из строя на длительное время из-за травмы.

Напомним, в начале лета Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Ранее Лионель провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
В прошлом сезоне аргентинец сыграл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.

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