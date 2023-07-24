Лионель Месси будет капитаном «Интер Майами»

Главный тренер «Интер Майами» Тата Мартино подтвердил назначение аргентинского нападающего Лионеля Месси капитаном команды. Об этом сообщает The Athletic.
Месси эффектно дебютировал за клуб MLS в минувшие выходные, когда забил победный гол в добавленное время матча Кубка Лиги с «Крус Асуль». Лео вышел на замену и точным ударом со штрафного принёс команде победу.
36-летний футболист уже примерил капитанскую повязку – в матче с «Крус Асуль» Деандре Йедлинна уступил её аргентинцу после выхода на поле. Ранее долгое время капитаном команды был полузащитник Грегоре, который выбыл из строя на длительное время из-за травмы.
Напомним, в начале лета Месси перешёл в «Интер Майами» на правах свободного агента. Ранее Лионель провёл два сезона в «ПСЖ», с которым дважды стал чемпионом Франции и выиграл Суперкубок страны.
В прошлом сезоне аргентинец сыграл за «ПСЖ» 40 матчей во всех турнирах, записав в свой актив 21 гол и 20 результативных передач.
- 24 июля 2023
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