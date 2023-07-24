Игорь Федотов: Карасёв отработал в Грозном лучше, чем в Суперкубке России

Российский арбитр Игорь Федотов прокомментировал судейство в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Крылья Советов» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва).

«Общее впечатление хорошее. Карасёв отработал лучше, чем в Суперкубке, это сто процентов. У него появилось движение, очень хорошая работа с помощниками, у которых расширились обязанности.

На 90+2-й минуте игрок «Крыльев» во время подачи выставил руку вверх, и мяч слегка коснулся его пальцев. Карасёв продолжил игру, вмешался VAR, и был назначен 11-метровый. При старом руководстве это была бы оценка 7,9. Но сейчас, так как эпизод был сложным, а Карасёв находился в рекомендованной позиции, оценка не снижается», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.