Андрей Аршавин вошёл в состав правления футбольного клуба «Зенит»

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Решением совета директоров «Зенита» создан коллегиальный исполнительный орган — правление клуба. В правление, помимо прочих, вошёл бывший игрок сине-бело-голубых Андрей Аршавин.

«В правление вошли девять человек: председатель правления Александр Медведев, главный тренер Сергей Семак, заместитель генерального директора – исполнительный директор Максим Погорелов, директор юридического департамента Олег Задубровский, заместитель генерального директора по безопасности и защите информации Александр Васильев, заместитель генерального директора по инфраструктуре Владимир Литвинов, директор по коммуникациям Жанна Дембо, директор коммерческого департамента Алексей Пак, заместитель генерального директора по спортивному развитию Андрей Аршавин.

Новая структура призвана систематизировать и упорядочить процесс выработки решений, которые будут приниматься коллегиально, обеспечить больший горизонт планирования и большую вовлечённость управленцев в деятельность клуба», – сообщает пресс-служба «Зенита».