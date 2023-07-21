Аршавин, скорее всего, войдёт в правление «Зенита», однако он может и покинуть клуб

Заместитель генерального директора санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин с высокой долей вероятности войдёт в состав правления клуба. Об этом сообщает «РБК-Спорт».

По информации источника, Аршавин продолжит курировать молодёжный сектор. Его кандидатура на вступление в правление неоднократно обсуждалась на заседаниях правления «Зенита» без участия самого заместителя гендиректора.

Полный состав правления будет утверждён к концу июля — началу августа.

Есть вариант, что Аршавин покинет «Зенит». Это связано с разногласиями по кадровым вопросам внутри его департамента.

Сам Аршавин никак не прокомментировал эту информацию. В «Зените» ответили следующее: «Как только состав правления будет утверждён, клуб об этом сообщит».