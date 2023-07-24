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«Торпедо» вырвало победу у «Химок» на последних минутах в матче Первой лиги

«Торпедо» вырвало победу у «Химок» на последних минутах в матче Первой лиги
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Завершился заключительный матч 2-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором встречались подмосковные «Химки» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Арена Химки» (Химки). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). Матч завершился победой «Торпедо» — 2:1.

Московская команда вышла вперёд уже на шестой минуте благодаря голу форварда Йорди Рейны. Во второй половине встречи «Химки» сравняли счёт усилиями хавбека Ильи Берковского. Однако в самой концовке матча победу автозаводцам принёс точный удар Владимира Москвичёва, отличившегося на 90+3-й минуте.

В прошлом туре «Торпедо» уверенно обыграло махачкалинское «Динамо» (2:0). В турнирной таблице московский клуб располагается на третьей строчке, имея в активе шесть очков. В игре первого тура «Химки» уступили «Тюмени» со счётом 1:3. Команда идёт на 15-м месте, не набрав ни одного очка.

Россия - Мелбет Первая лига. 2-й тур
24 июля 2023, понедельник. 19:30 МСК
Химки
Химки
Окончен
1 : 2
Торпедо М
Москва
0:1 Рейна – 6'   1:1 Берковский – 63'   1:2 Москвичёв – 90+3'
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