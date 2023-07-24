Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе предпочёл провести сезон на скамейке «ПСЖ» переходу в «Аль-Хиляль»

Мбаппе предпочёл провести сезон на скамейке «ПСЖ» переходу в «Аль-Хиляль»
Аудио-версия:
Комментарии

В «ПСЖ» готовы принять предложение в € 300 млн от «Аль-Хиляля» или рассмотреть подобные варианты от любого другого клуба, пытаясь избавиться от ставшего опальным Килиана Мбаппе. Однако сам игрок не намерен переезжать из Парижа.

Каким бы выгодным ни было предложение, которое получает «ПСЖ», клуб обязан согласовать его с игроком, чтобы сделка состоялась. Парижане не могут заставить Мбаппе подписать контракт с командой, в которую он не хочет переходить, а Мбаппе не хочет играть в Аравии. Источники, близкие к игроку, сообщают, что на игрока оказывается давление, но сам Килиан готов идти до конца в своём решении доработать последний год контракта с «ПСЖ».

«Давление ещё больше укрепляет решимость игрока. Если ему придётся сидеть на скамейке запасных, он будет. Но посмотрим, как долго, потому что скоро стартует Лига чемпионов… Если «ПСЖ» будет побеждать, то всё хорошо, но что если дела пойдут не так, и на трибунах бездействует игрок такого уровня?..» — приводит слова людей из окружения Мбаппе издание Relevo.

Мбаппе мечтает о победе в Лиге чемпионов. Если не с «ПСЖ», то с «Реалом», но уж точно это невозможно сделать в Аравии.

Материалы по теме
«Барселона», «Интер», «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм» обсуждают с «ПСЖ» трансфер Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023