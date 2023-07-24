Мбаппе предпочёл провести сезон на скамейке «ПСЖ» переходу в «Аль-Хиляль»

В «ПСЖ» готовы принять предложение в € 300 млн от «Аль-Хиляля» или рассмотреть подобные варианты от любого другого клуба, пытаясь избавиться от ставшего опальным Килиана Мбаппе. Однако сам игрок не намерен переезжать из Парижа.

Каким бы выгодным ни было предложение, которое получает «ПСЖ», клуб обязан согласовать его с игроком, чтобы сделка состоялась. Парижане не могут заставить Мбаппе подписать контракт с командой, в которую он не хочет переходить, а Мбаппе не хочет играть в Аравии. Источники, близкие к игроку, сообщают, что на игрока оказывается давление, но сам Килиан готов идти до конца в своём решении доработать последний год контракта с «ПСЖ».

«Давление ещё больше укрепляет решимость игрока. Если ему придётся сидеть на скамейке запасных, он будет. Но посмотрим, как долго, потому что скоро стартует Лига чемпионов… Если «ПСЖ» будет побеждать, то всё хорошо, но что если дела пойдут не так, и на трибунах бездействует игрок такого уровня?..» — приводит слова людей из окружения Мбаппе издание Relevo.

Мбаппе мечтает о победе в Лиге чемпионов. Если не с «ПСЖ», то с «Реалом», но уж точно это невозможно сделать в Аравии.