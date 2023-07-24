«Барселона», «Интер», «Ман Юнайтед» и «Тоттенхэм» обсуждают с «ПСЖ» трансфер Мбаппе

На нападающего французского «ПСЖ» Килиана Мбаппе есть сразу несколько претендентов. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Бен Джейкобс в своём «твиттере».

По информации источника, несколько клубов ведут переговоры с «ПСЖ» по возможному переходу Мбаппе. Среди этих команд называются английские «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм», миланский «Интер» и испанская «Барселона». Во время некоторых из диалогов парижанам была предложена возможность взять нескольких игроков в обмен на Мбаппе.

«ПСЖ» считает, что Мбаппе через год уйдёт бесплатно в «Реал», в связи с чем решил продать форварда уже этим летом, чтобы вернуть потраченные на него средства.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» принял предложение саудовского «Аль-Хиляля» по трансферу Мбаппе за € 300 млн.

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