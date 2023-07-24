Берковский забил в ворота «Торпедо» прямым ударом со штрафного от боковой линии

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги сезона-2023/2024, в котором встречались подмосковные «Химки» и московское «Торпедо». Команды играли на стадионе «Арена Химки» (Химки). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Константином Аверьяновым (Санкт-Петербург). «Торпедо» одержало победу со счётом 2:1.
В составе «Химок» отличился полузащитник Илья Берковский, которому удалось забить прямым ударом со штрафного от боковой линии. Он отметился голом при счёте 0:1 на 63-й минуте, отправив мяч в ближний угол ворот Егора Бабурина.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в телеграм-канале МАТЧ ПРЕМЬЕР.
В самой концовке матча победу автозаводцам принёс полузащитник Владимир Москвичёв, который отличился на 90+3-й минуте.
Это второе поражение «Химок»: в 1-м туре команда Талалаева уступила «Тюмени» со счётом 1:3.
- 24 июля 2023
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