В «Оренбурге» опровергли информацию о переходе Веры и Капленко в «Динамо»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал информацию о том, что футболисты клуба Лукас Вера и Кирилл Капленко могут перейти в московское «Динамо».

«Надо позвонить тому, кто это сказал. Возможен ли сейчас переход этих игроков? Нет. К нам не обращались с запросом на трансфер этих игроков», — приводит слова Андреева Metaratings.

28-летний полузащитник Лукас Вера перешёл в «Оренбург» летом 2022 года из аргентинского «Лануса». В минувшем сезоне он провёл 30 матчей во всех турнирах, забил два мяча и оформил шесть голевых передач.

24-летний полузащитник Кирилл Капленко выступает за «Оренбург» с 2020 года — сначала на правах аренды из «Зенита», а в 2022 году «Оренбург» оформил полноценный трансфер игрока. В прошлом сезоне он провёл 23 матча во всех турнирах, в которых забил два гола.