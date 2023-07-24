Клотет: Бабурин — хороший вратарь. Сегодняшняя ошибка ничего не означает

Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал ошибку голкипера автозаводцев Егора Бабурина в матче 2-го тура Мелбет Первой лиги с «Химками» (2:1). В составе «Химок» отличился полузащитник Илья Берковский, которому удалось забить прямым ударом со штрафного от боковой линии. Он отметился голом при счёте 0:1 на 63-й минуте, отправив мяч в ближний угол ворот Бабурина.

«Бабурин — хороший вратарь. Я его полностью поддерживаю — он играет уверенно. Сегодняшняя ошибка ничего не означает. Ситуация требует анализа, да, нам нужно было закрывать ту зону лучше. Но фола не было, я считаю. В любом случае, уважаю решение судьи. После 1:1 мы стали играть ещё опаснее. Помню, были хорошие моменты у Орехова и Юзепчука — их нужно было забивать», — приводит слова Клотета пресс-служба автозаводского клуба.