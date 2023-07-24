Бывший защитник «Барселоны» Марк Бартра вернулся в «Бетис»

Защитник «Трабзонсопра» Марк Бартра перешёл в «Бетис» на правах свободного агента. Об этом сообщает пресс-служба испанского клуба. Ранее игрок обороны на протяжении четырёх лет выступал за зелёно-белых.

По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стороны заключили двухлетнее соглашение (до конца июня 2025 года).

Испанец выступал за «Трабзонспор» с лета прошлого года. Также защитник на протяжении шести лет играл за «Барселону» (в период с 2010 по 2016 год). В минувшем сезоне Бартра провёл 40 матчей за «Трабзонспор» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.

Контракт игрока с турецким клубом истёк в конце июня этого года. Стороны решили не продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 3,7 млн.

Ранее сообщалось о переходе полузащитника «Бетиса» Серхио Каналеса в мексиканский «Монтеррей».