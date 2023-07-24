Полузащитник сборной Испании Каналес стал игроком «Монтеррея»

Полузащитник «Бетиса» и сборной Испании Серхио Каналес перешёл в «Монтеррей». Об этом сообщает пресс-служба мексиканского клуба.

По информации авторитетного интернет-портала Transfermarkt, стороны заключили трёхлетнее соглашение (до конца июня 2026 года) с возможностью продления ещё на один сезон. Сумма сделки составит € 10 млн. Ещё € 7 млн «Бетис» может получить в качестве бонусов.

Испанец выступал за «Бетис» на протяжении пяти лет (с 2018 года). С 2019 года полузащитник вызывается в сборную Испании. В минувшем сезоне Каналес провёл 42 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и тремя результативными передачами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 15 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Бетис» защитника Эктора Бельерина.