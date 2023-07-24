Кипрский «Аполлон» достиг принципиального соглашения с Матьё Вальбуэна

Матьё Вальбуэна, ставший свободным агентом после окончания контракта с «Олимпиакосом», нашёл новый клуб. 38-летний полузащитник достиг принципиального соглашения с кипрским «Аполлоном» из Лимассола и в ближайшее время должен подписать полноценный контракт.

«Матьё Вальбуэна должен очень скоро прибыть в тренировочный центр в Словакии, где находится делегация первой команды. Он пройдёт медицинский осмотр, необходимый для подтверждения соглашения», — сообщает пресс-служба «Аполлона».

Контракт с игроком планируется заключить на один сезон, до мая 2024 года.

Бывший игрок «Лиона», «Марселя», а также московского «Динамо» последние четыре года выступал в Греции за «Олимпиакос». На его счету 18 голов в 150 матчах за клуб.