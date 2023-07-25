Goal: «Фламенго» предложили подписать защитника ЦСКА Виллиана Рошу

Защитник ЦСКА Виллиан Роша может покинуть московскую команду и перейти во «Фламенго».

Как сообщает Goal, бразильскому клубу предложили подписать защитника в конце июня, и сам футболист заинтересован в трансфере. Сейчас у армейцев есть предложение из Саудовской Аравии, также с игроком ведёт переговоры турецкий «Фенербахче». Отмечается, что отступные за Рошу – € 20 млн.

Виллиан Роша стал игроком ЦСКА 1 сентября 2022 года. 10 сентября в матче с «Краснодаром» бразилец дебютировал в Российской Премьер-Лиге. В составе армейского клуба защитник стал победителем Кубка России и серебряным призёром РПЛ в сезоне-2022/2023. 28-летний игрок провёл за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.