Goal: «Фламенго» предложили подписать защитника ЦСКА Виллиана Рошу
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Защитник ЦСКА Виллиан Роша может покинуть московскую команду и перейти во «Фламенго».
Как сообщает Goal, бразильскому клубу предложили подписать защитника в конце июня, и сам футболист заинтересован в трансфере. Сейчас у армейцев есть предложение из Саудовской Аравии, также с игроком ведёт переговоры турецкий «Фенербахче». Отмечается, что отступные за Рошу – € 20 млн.
Виллиан Роша стал игроком ЦСКА 1 сентября 2022 года. 10 сентября в матче с «Краснодаром» бразилец дебютировал в Российской Премьер-Лиге. В составе армейского клуба защитник стал победителем Кубка России и серебряным призёром РПЛ в сезоне-2022/2023. 28-летний игрок провёл за ЦСКА 34 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал результативную передачу.
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