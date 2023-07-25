«Зенит» отклонил предложение «Фламенго» по Клаудиньо

«Зенит» не устраивает предложение «Фламенго» по переходу бразильского полузащитника Клаудиньо.
Как сообщает журналист Хулио Мигель Нето, петербургский клуб недоволен предложенной формой оплаты трансфера и его суммой. Сине-бело-голубые считают, что предложение не соответствует уровню игрока.
Также против «Фламенго» играет фактор дорогостоящего трансфера Малкома в «Аль-Хилаль». В «Зените» полагают, что Клаудиньо также может заинтересовать клубы из Саудовской Аравии.
Отмечается, что в бразильском клубе пессимистично настроены относительно этой сделки, несмотря на устную договорённость с игроком.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года, когда перешёл из «РБ Брагантино». Вместе с российским клубом полузащитник выиграл четыре трофея, по два раза поднимая над головой Суперкубок России и кубок за победу в Российской Премьер-Лиге.
- 25 июля 2023
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