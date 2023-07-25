Нидерландский журналист раскритиковал «Аякс» за переговоры с «Краснодаром» по Сперцяну

Голландский журналист Майк Вервей считает, что «Аякс» не имеет право подписывать полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Мне действительно интересно, стоит ли вам как голландскому клубу вести дела с «Краснодаром». Мне кажется это очень странным.
Клубы Английской Премьер-лиги, например, заявили, что не ведут никаких дел с Россией, в то время как мы также видим, что и итальянские клубы занимают такую же позицию.
Я действительно думаю, что у «Аякса» тоже должна быть такая точка зрения, каким бы хорошим ни был этот Сперцян», — приводит слова Вервея FCUpdate со ссылкой на подкаст De Telegraaf.
В сезоне-2022/2023 Сперцян провёл 41 матч за «Краснодар» во всех турнирах, в которых отметился 14 голами и 13 результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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