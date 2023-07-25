Колумбия – Южная Корея: колумбийки открыли счёт в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 25 июля, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются сборные Колумбии и Южной Кореи. Игра 1-го тура группы H в эти минуты проходит на стадионе «Сидней-Альянс» (Сидней, Австралия).

На 30-й минуте игры счёт в матче открыла полузащитница Колумбии Каталина Усме. Она успешно реализовала одиннадцатиметровый удар. В своей штрафной нарушила защитница Сео-Йён Шим. За этот фол она получила жёлтую карточку.

Женский ЧМ-2023 проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов.

Сборная США является рекордсменом по количеству побед на женском мундиале. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится национальная команда Германии, которая завоевала два титула. Сборные Норвегии и Японии выиграли турнир по одному разу.