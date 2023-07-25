Колумбия – Южная Корея: колумбийки удвоили преимущество в матче женского ЧМ-2023

Сегодня, 25 июля, в матче женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречаются сборные Колумбии и Южной Кореи. Игра 1-го тура группы H в эти минуты проходит на стадионе «Сидней-Альянс» (Сидней, Австралия).

На 39-й минуте игроки сборной Колумбии удвоили своё преимущество. Счёт в матче стал 2:0. Теперь за национальную команду отличилась другая полузащитница Луиза Кайседо. Это первый гол с игры в матче. Первый забитый мяч Каталина Усме забила с пенальти.

Сборная США является рекордсменом по количеству побед на женском мундиале. Команда завоевала четыре трофея. На втором месте по этому показателю находится национальная команда Германии, которая завоевала два титула. Сборные Норвегии и Японии выиграли турнир по одному разу.