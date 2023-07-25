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Сборная Колумбии одержала уверенную победу над Южной Кореей на женском ЧМ-2023

Сборная Колумбии одержала уверенную победу над Южной Кореей на женском ЧМ-2023
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Сегодня, 25 июля, в рамках женского чемпионата мира по футболу — 2023 встречались сборные Колумбии и Южной Кореи. Игра 1-го тура группы H проходила на стадионе «Сидней — Альянс» (Сидней, Австралия). Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу сборной Колумбии.

На 30-й минуте игры счёт в матче открыла полузащитница Колумбии Каталина Усме. Она успешно реализовала 11-метровый удар. В своей штрафной нарушила защитница Сео-Йён Шим. За этот фол она получила жёлтую карточку.

На 39-й минуте игроки сборной Колумбии удвоили своё преимущество. Теперь за национальную команду отличилась другая полузащитница Линда Кайседо. Это первый гол с игры в матче.

Женский ЧМ-2023 проходит с 20 июля по 20 августа. Действующим победителем турнира является национальная команда США, которая в финальном матче 2019 года обыграла сборную Нидерландов.

ЧМ-2023 (ж). Группа H. 1-й тур
25 июля 2023, вторник. 05:00 МСК
Колумбия (ж)
Окончен
2 : 0
Южная Корея (ж)
1:0 Usme – 30'   2:0 Caicedo – 39'
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