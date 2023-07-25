Полузащитник «Зенита» Вендел прилетел в Санкт-Петербург

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вендел в своих социальных сетях объявил, что прилетел в Санкт-Петербург, опубликовав соответствующую фотографию.

Фото: Социальные сети Вендела

25-летний Вендел впервые прилетел в Россию с момента окончания прошлого сезона РПЛ. Всё это время полузащитник провёл в отпуске в Бразилии, пропустив все предсезонные сборы «Зенита» и несколько официальных матчей сине-бело-голубых.

По информации СМИ, в переходе Вендела заинтересован «Фламенго», однако клуб не мог прийти к соглашению с «Зенитом», так как в руководстве сине-бело-голубых требовали личного присутствия футболиста.

Контракт Вендела с «Зенитом» рассчитан до июня 2027 года. Его полузащитник подписал год назад.

Ранее приезд Вендела в Россию срывался уже дважды.