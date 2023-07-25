Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Зенит — Ахмат, 25 июля: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

«Зенит» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встретятся «Зенит» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Сергей Цыганок.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и «Ахмата». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Фонбет Кубок России. Группа C
25 июля 2023, вторник. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Семь команд чемпионата России стартовали с победы: «Краснодар», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал». В 1-м туре была зафиксирована всего одна ничья – «Локомотив» на своём поле разделил очки с вернувшимся в высший дивизион «Рубином».

Материалы по теме
Старт Кубка России! «Локо» принимает «Урал», «Ахмат» в гостях у «Зенита». LIVE
Live
Старт Кубка России! «Локо» принимает «Урал», «Ахмат» в гостях у «Зенита». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023