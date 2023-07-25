«Зенит» — «Ахмат»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 июля, в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России встретятся «Зенит» и «Ахмат». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров, которую возглавит Сергей Цыганок.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Зенита» и «Ахмата». В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Фонбет Кубок России. Группа C Фонбет Кубок России. Группа C 25 июля 2023, вторник. 20:45 МСК Зенит Санкт-Петербург Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Напомним, на прошедших выходных стартовал новый сезон Российской Премьер-Лиги. Семь команд чемпионата России стартовали с победы: «Краснодар», «Зенит», «Сочи», «Спартак», «Крылья Советов», «Ростов» и «Урал». В 1-м туре была зафиксирована всего одна ничья – «Локомотив» на своём поле разделил очки с вернувшимся в высший дивизион «Рубином».