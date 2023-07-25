Футболистка сборной Южной Кореи стала самым молодым дебютантом в истории взрослых ЧМ

16-летняя футболистка женской сборной Южной Кореи Кейси Фэйр установила уникальное достижение, сыграв за свою национальную команду в матче чемпионата мира 2023 года в Новой Зеландии и Австралии с Колумбией (0:2). Об этом сообщает BBC.
Появившись на поле в возрасте 16 лет и 26 дней, Фэйр стала самой молодой футболисткой, сыгравшей на чемпионате мира среди взрослых. Примечательно, что этот рекорд распространяется и на мужские мировые первенства. Самым молодым футболистом, участвовавшим в мужском взрослом чемпионате мира, был Норман Уайтсайд, сыгравший за Северную Ирландию против Югославии в 1982 году в возрасте 17 лет и 40 дней.
Фэйр побила рекорд нигерийки Ифеани Чиеджин, сыгравшей на взрослом женском чемпионате мира 1999 года в возрасте 16 лет и 34 дней.
- 25 июля 2023
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