Бородюк: «Зенит» правильно сделал, что продал Малкома. Появляются прекрасные деньги

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на уход Малкома из «Зенита». По его мнению, сине-бело-голубые приняли правильное решение по поводу продажи бразильца.
«Наверное, любой клуб не отказался бы от такой сделки, как продажа Малкома из «Зенита» в Саудовскую Аравию. После ухода Малкома у «Зенита» появляются прекрасные деньги. Они могут приобрести других игроков. Не думаю, что у них будут проблемы.
С точки зрения бизнеса — «Зенит» правильно сделал, что продал Малкома. Конечно, Малком хороший и классный игрок. Но команда не должна зависеть от одного игрока. В «Зените» есть и другие игроки. До сентября открыто трансферное окно, они могут приобрести другого хорошего футболиста», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
- 25 июля 2023
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