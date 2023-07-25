Бородюк: «Зенит» правильно сделал, что продал Малкома. Появляются прекрасные деньги

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на уход Малкома из «Зенита». По его мнению, сине-бело-голубые приняли правильное решение по поводу продажи бразильца.

«Наверное, любой клуб не отказался бы от такой сделки, как продажа Малкома из «Зенита» в Саудовскую Аравию. После ухода Малкома у «Зенита» появляются прекрасные деньги. Они могут приобрести других игроков. Не думаю, что у них будут проблемы.

С точки зрения бизнеса — «Зенит» правильно сделал, что продал Малкома. Конечно, Малком хороший и классный игрок. Но команда не должна зависеть от одного игрока. В «Зените» есть и другие игроки. До сентября открыто трансферное окно, они могут приобрести другого хорошего футболиста», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.