Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бородюк: «Зенит» правильно сделал, что продал Малкома. Появляются прекрасные деньги

Бородюк: «Зенит» правильно сделал, что продал Малкома. Появляются прекрасные деньги
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер «Торпедо» Александр Бородюк отреагировал на уход Малкома из «Зенита». По его мнению, сине-бело-голубые приняли правильное решение по поводу продажи бразильца.

«Наверное, любой клуб не отказался бы от такой сделки, как продажа Малкома из «Зенита» в Саудовскую Аравию. После ухода Малкома у «Зенита» появляются прекрасные деньги. Они могут приобрести других игроков. Не думаю, что у них будут проблемы.

С точки зрения бизнеса — «Зенит» правильно сделал, что продал Малкома. Конечно, Малком хороший и классный игрок. Но команда не должна зависеть от одного игрока. В «Зените» есть и другие игроки. До сентября открыто трансферное окно, они могут приобрести другого хорошего футболиста», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Итоги выступления Малкома в «Зените» в цифрах: 9 трофеев, 1 паспорт РФ и 0 голов в ЛЧ
Итоги выступления Малкома в «Зените» в цифрах: 9 трофеев, 1 паспорт РФ и 0 голов в ЛЧ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023